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دبي تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

فيروس كورونا

دبي تشدد الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

أصدرت 6 قرارات جديدة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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اعتمدت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي 6 إجراءات جديدة من التدابير الوقائية يبدأ تطبيقها من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية فبراير الجاري، وذلك بهدف حماية المجتمع من تفشي كورونا.

وأكدت اللجنة أن القرارات الجديدة تأتي في ضوء التقييم المستمر محلياً وإقليمياً وعالمياً للموقف، وما تبين من زيادة ملحوظة في حجم المخالفات الخاصة بعدم الالتزام بالتدابير الوقائية، مشددة على أن صحة المجتمع وسلامة جميع أفراده أولوية مطلقة.

وشملت القرارات الجديدة خفض الأعداد في دور السينما والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات المغلقة 50% وخفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى 70%، وإلزام المنشآت الفندقية بعدم تجاوز الحجوزات الجديدة لديها 70% وتحديد مستخدمي أحواض السباحة والشواطئ الخاصة في الفنادق بـ70%.

وإلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل. وأكدت اللجنة تكثيف الرقابة وحملات التفتيش لضمان التطبيق الدقيق للتدابير، مشددة على أنه لن يكون هناك أي تهاون في التعامل مع المخالفات على كل من يثبت تعمده التغاضي عن اتباع تلك الإجراءات أو عدم تطبيقها بصورة دقيقة.

إجراءات حكومة دبي
إجراءات حكومة دبي
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