أظهرت بيانات من 69 دولة في العالم، حصول 100.16 مليون شخص على إحدى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مؤشر "فايننشال تايمز" لتتبع اللقاحات.

وبعد عام من البحث المحموم في أكثر من 230 لقاحا مرشحا لمواجهة الجائحة، تستخدم عدد من دول العالم، في الوقت الحالي، 7 لقاحات لفيروس كورونا.

ويجري تجميع بيانات المؤشر بواسطة مشروع Our World in Data في جامعة أكسفورد إضافة إلى مصادر البيانات الوطنية من بعض البلدان.

بدورها بدأت بريطانيا الثلاثاء حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف نسمة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب أفريقيا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إنها رصدت إجمالا 105 حالات إصابة بهذه السلالة منذ 22 ديسمبر كانون الأول، ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر، بحسب وكالة "فرانس برس".

وهناك نحو عشرة آلاف ساكن في كل منطقة. وتقع ثلاث مناطق في لندن واثنتان في الجنوب الشرقي وواحدة في وسط إنجلترا وواحدة في الشرق وأخرى في الشمال الغربي.

وقالت وزيرة الدولة لشؤون التعليم ميشيل دونيلان لتلفزيون سكاي إن "هذا مثير للقلق، مثير للقلق البالغ". وأضافت "هذه لا تزال مرحلة خطيرة جدا من هذا الفيروس، وهذه السلالات الجديدة تنتشر".

وبدأت أعداد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 في بريطانيا تستقر أو تتراجع بعد ارتفاع كبير في نهاية العام الماضي بسبب سلالة أشد عدوى رصدت في جنوب شرق إنجلترا.

وبدأت بريطانيا حملة تطعيم ضخمة، وأُعطي نحو 9.3 مليون من السكان الجرعة الأولى. وتشعر الحكومة والمسؤولون بالقلق من أن تقوض السلالات الجديدة جهودهم للسيطرة على الجائحة.