قرر جيف بيزوس مؤسس أمازون.كوم التنحي عن منصب الرئيس التنفيذي للشركة، لكنه أكد أن الخطوة "لا علاقة لها بالتقاعد".

وتوقع عبد الرحمن سليم الرئيس التنفيذي لشركة Dronic البريطانية المتخصصة بأبحاث تسويق تكنولوجيا المعلومات، في مقابلة مع "العربية" تراجع سهم أمازون مع رحيل بيزوس عن رئاسة الشركة، مع عدم وضوح الرؤية للفترة المقبلة.

وأوضح سليم أن بيزوس قال إنه يريد التركيز على شركة "بلو أوريجين" وهي شركة الفضاء الخاصة ببيزوس وتهدف إلى جعل السفر إلى الفضاء أرخص بواسطة مركبات إطلاق يعاد استخدامها.

وتختبر الشركة حاليا أنظمة صواريخ وأيضا مركبة هبوط على القمر تسمى بلو مون من المقرر أن تنطلق في مهمتها الأولى في 2024.

وقال بيزوس في مذكرة للموظفين، إنه سيظل منخرطا في أمازون رغم تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي، موكدا أنه يعتزم التركيز من موقع تنفيذي على "منتجات ومبادرات جديدة".

من بين المؤسسات الأخرى التي يمكن لبيزوس التركيز عليها بحسب ملخص نشرته رويترز ما يلي:

- صندوق "داي وان" : مسعى خيري أُعلن في سبتمبر أيلول 2018 لتمويل مؤسسات قائمة غير ربحية تساعد الأسر المشردة وتأسيس شبكة من دور رياض الأطفال الجديدة التي لا تهدف إلى الربح وتكون على أعلى مستوى في المجتمعات منخفضة الدخل.

- صندوق "بيزوس إيرث": تعهد بيزوس العام الماضي بتقديم 10 مليارات دولار لتمويل علماء ونشطاء ومؤسسات لا تسعى إلى الربح وغيرهم ممن يكافحون لحماية البيئة والتصدي لتداعيات تغير المناخ. وأعلن عن أول 16 متلقيا، لمنح تبلغ في المجمل 791 مليون دولار، في نوفمبر تشرين الثاني.

- واشنطن بوست: اشترى بيزوس الصحيفة الأميركية في 2013 ويُنسب إليه الفضل في نهوضها لتصبح من بين وسائل الإعلام القوية على الإنترنت.