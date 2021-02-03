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سعودي يرأس لجنة الشؤون الإدارية التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد

صندوق النقد- الصورة من موقع الصندوق
صندوق النقد الدولي
اقتصاد السعودية

سعودي يرأس لجنة الشؤون الإدارية التابعة للمجلس التنفيذي لصندوق النقد

يعكس الاختيار مكانة المملكة عالمياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أجمع أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اختيار المدير التنفيذي للمملكة العربية السعودية لدى الصندوق ماهر حامد مؤمنة، رئيساً للجنة الشؤون الإدارية (CAM) التابعة للمجلس التنفيذي.

وتضم اللجنة في عضويتها المدراء التنفيذيين لكل من: الولايات المتحدة الأميريكية، والصين، وألمانيا، وهولندا، وتايلاند، ومدغشقر، بالإضافة إلى المجر.

ويعكس الاختيار، مكانة المملكة عالمياً، والثقة الدولية بقدرة المدير التنفيذي للسعودية على إنجاز أعمال هذه اللجنة التي تقوم بدور أساسي في أعمال الشؤون الإدارية للمجلس التنفيذي، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء.

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وتهدف لجنة الشؤون الإدارية إلى الإشراف على جميع العمليات الإدارية المرتبطة بالمجلس التنفيذي ومكاتب المدراء التنفيذين، وأبرز مهامها يكمن بوضع ومراجعة السياسات الإدارية وعدد من الضوابط الداخلية للمجلس، وتقييم مدى كفاءتها وفاعليتها لضمان الرفع من مستوى أداء المجلس.

كما تتولى اللجنة متابعة أعمال ميزانية مكاتب المدراء التنفيذيين لدى الصندوق، وتقديم تقارير وتوصيات لتطوير كفاءة الأعمال في المجلس التنفيذي.

يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يضم 24 عضواً يمثلون البلدان الأعضاء البالغ عددها 190 بلداً، ويدعمه خبراء الصندوق، ويتولى الإشراف على أعمال الصندوق اليومية.

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