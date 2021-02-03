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السعودية.. شركتان تفوزان بمنافسة خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية.. شركتان تفوزان بمنافسة خدمات الاتصالات المتنقلة الافتراضية

شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالسعودية، اليوم الأربعاء، عن نتائج منافسة تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) والتي أسفرت عن فوز كل من شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة، واتحاد ثروات التقنية بالمنافسة.

ومنحت الهيئة، وفقاً لبيان لها على موقعها الإلكتروني، الشركات 90 يوما من تاريخ إبلاغهما بالفوز؛ لاستكمال المتطلبات النظامية اللازمة، مشددةً على أن عدم استيفاء إحدى الشركتين الفائزتين لتلك المتطلبات خلال المهلة المحددة سينتج عنه اختيار المرشح الثالث كبديل، على أن تطبق عليه الإجراءات النظامية نفسها حسب ما ورد في وثيقة طلب الحصول على الترخيص.

وأوضحت الهيئة بأن ترخيص تقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية يتيح للمشغل الافتراضي تقديم خدمات الاتصالات الصوتية، وخدمات البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت، إلى جانب عدد من خدمات الاتصالات المتنقلة مثل: الرسائل النصية القصيرة، والبريد الصوتي، وخدمات الوسائط وغيرها، دون اشتراط امتلاك المشغل الافتراضي لأي أبراج أو ترددات.

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وأشارت إلى أن تقديم الخدمات يعتمد على استئجار أو شراء سعات من مقدمي الخدمات القائمين ذوي البنية التحتية، ومن ثمّ تقديم الخدمات إلى المشتركين.

وذكرت الهيئة أن منح تراخيص جديدة لتقديم خدمات شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية سوف يسهم بشكل إيجابي في تحسين تجربة المستخدمين، ورفع جودة الخدمات، وتوفير المزيد من الخيارات الإضافية للمستخدمين؛ الأمر الذي سينعكس على تطور القطاع، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز التنافسية بين مقدمي الخدمات، إضافة إلى تحفيز الابتكار، وخلق فرص وظيفية جديدة في أسواق القطاع.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد منحت شركتي اتحاد فيرجن موبايل السعودية وشركة اتحاد جوراء للاتصالات وتقنية المعلومات ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) في عام 2014.

يذكر أنه في حال استكمال كل من "شركة الاتصالات المتكاملة المحدودة" و "اتحاد ثروات التقنية" للمتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص خلال 90 يومًا، فسيصل مجموع تراخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية MVNO في المملكة إلى 4 تراخيص.

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