كشفت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار وزاري بتخفيض تكلفة استقدام العمالة المنزلية، ليكون الاستقدام عن طريق المكتب بقيمة 890 ديناراً كحد أقصى، والاستقدام عن طريق صاحب العمل عبر تقديم الجواز للمكتب 390 ديناراً كحد أقصى.

وذكرت الوزارة في حسابها على تويتر، اليوم الأربعاء، أن الأسعار الجديدة المثبتة تشمل تكلفة الاستقدام فقط غير الرسوم المخصصة على منصة "سلامة".

وطالبت الوزارة، بإبلاغ حماية المستهلك عند ملاحظة أي زيادة في الأسعار.

تخفيض أسعار الحد الأقصى لاستقدام العمالة المنزليةإلى 890 دينار pic.twitter.com/Y4Ct2AZQff — وزارة التجارة (@mociq8) February 3, 2021

يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني بالكويت، بالتعاون مع شركات الطيران المحلية، قررت تثبيت أسعار تذاكر سفر العمالة المنزلية الراغبة في العودة إلى الكويت.

وقالت مصادر، في نوفمبر الماضي، إن أسعار تذاكر العودة مثبتة لقائمة الرحلات القادمة من 5 وجهات رئيسية هي: الهند وسريلانكا ونيبال وبنغلاديش والفلبين.

وجرى الاتفاق على أسعار تذاكر السفر لتكون 110 دنانير للقادمين من الهند، بينما ترتفع إلى 145 ديناراً للقادمين من سريلانكا والنيبال وبنغلاديش، و200 دينار من الفلبين.