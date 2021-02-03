ذكرت وسائل إعلام كويتية، أن الحكومة قررت باجتماع استثنائي الأربعاء "التوصية بفرض حجر مؤسسي لمدة أسبوع على القادمين من خارج البلاد، على أن يكون نفاذ القرار في وقت لاحق من الشهر الحالي".

وشملت القرارات المتخذة في سياق مواجهة تفشي السلالات الجديدة من فيروس كورونا بالعالم، إغلاق النوادي والصالونات بشكل كامل اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وتقرر إغلاق المولات التجارية والمطاعم من الساعة الثامنة مساء اعتباراً من الأسبوع المقبل.

واستثنى القرار خدمة توصيل طلبات المطاعم.

وكان رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أعلن أن مجلس الوزراء يعقد اجتماعا استثنائيا في إطار المتابعة المتواصلة، لبحث تقارير الجهات المعنية بشأن مواجهة فيروس كورونا.

وفي ديسمبر الماضي، تسلمت الكويت الشحنة الأولى من لقاح (كوفید-19) لتكون مراحل تحدید الأولویة للفئات المستھدفة للتطعیم على أربع مراحل.

وتوزعت مراحل التطعيم على الفئة الأولى، وهم جمیع مقدمي الرعایة الصحیة والفئة العمریة الأكبر من 65 عاما والعاملین في الصفوف الأولى على أن تشمل المراحل المتبقیة جمیع أفراد وفئات المجتمع.