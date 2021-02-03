ارتفع معدل البطالة في المغرب العام الماضي إلى 11.9% من 9.2% في 2019، حسب ما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط، الأربعاء، والتي عزت الارتفاع إلى الأثر المزدوج لجائحة كوفيد-19 والجفاف.

يتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب ذي المناخ شبه الجاف، مما يدفع المزيد من سكان الريف للبحث عن عمل في المناطق الحضرية.

وقالت المندوبية إنه بينما فقد الريف 295 ألف وظيفة العام الماضي، خسرت المدن 137 ألفا.

وذكرت أنه في 2020، بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.42 مليون. ويشكل الاقتصاد غير الرسمي 20% من الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي للمغرب.

وزاد معدل البطالة بين السكان الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والرابعة والعشرين، إلى 31.2%.

وتتوقع مندوبية التخطيط أن ينمو اقتصاد المغرب 4.6% في 2021 بعد انكماشه 7% في العام الماضي بافتراض معدلات متوسطة لهطول الأمطار.