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إيران تتسلم 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال يناير

لقاح كورونا مصنع شركة أدوية مناسبة
مصنع شركة أدوية
اقتصاد إيران

إيران تتسلم 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال يناير

تشهد إيران جدلاً واسعاً بسبب لقاحات فيروس كورنا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، إنها ستتسلم 4.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر يناير الجاري.

وتشهد إيران جدلاً واسعاً بسبب لقاحات فيروس كورنا، ورغم أن المرشد الإيراني علي خامنئي، قد أعلن منع استيراد اللقاحات الأميركية والبريطانية والفرنسية، لكن الحكومة الإيرانية قالت منذ أيام، إنها ستستورد قريبا لقاحا من السويد دون أن تشير لاسمه لكن خبراء قالوا إنه "استرازينيكا" الذي هو نتاج عمل مشترك بين بريطانيا والسويد.

وعلى الرغم من الجدل المتزايد في إيران حول استخدام لقاح كورونا الروسي، دعمت لجنة المادة 90 البرلمانية قرار المرشد الإيراني علي خامنئي بحظر استيراد اللقاحات الأجنبية.

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ووفقا لوكالة الطلبة الإيرانية "إيسنا"، فقد قالت اللجنة في تقرير قدمته للبرلمان، يوم أمس الثلاثاء، إن "الناس لا يثقون في منتجات شركات الأدوية الكبيرة، بما في ذلك شركة فايزر".

وأكدت اللجنة أنها "تدعم موقف خامنئي من اللقاحات بالمطالبة باختبارات تمتد لـ10 سنوات، وكذلك التوجه نحو إنتاج لقاحات محلية أو استيراد لقاحات موثوق بها".

وفي وقت سابق، قال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، إنه تم إصدار "تصريح استخدام طارئ" للقاح "سبوتنيك في" الروسي.

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