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المركزي المصري: 40.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية

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اقتصاد مصر

المركزي المصري: 40.1 مليار دولار الاحتياطيات الأجنبية

مقارنة مع 40.063 مليار في ديسمبر الماضي

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القاهرة - رويترز

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أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، الأربعاء، ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.101 مليار دولار في يناير كانون الثاني من 40.063 مليار في ديسمبر كانون الأول.

وقال المركزي المصري، الأحد الماضي، إن العجز في المعاملات الجارية ارتفع إلى 2.8 مليار دولار في ربع السنة الممتد من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول، من 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2019، بعد أن أدت جائحة فيروس كورونا إلى انهيار إيرادات السياحة وتراجع الاستثمارات في النفط والغاز.

وأوضح البنك المركزي في بيان أن "المعاملات الجارية بميزان المدفوعات شهدت تحسنا في مستوى العجز بمعدل 27.2% مقارنة بالربع السابق مباشرة (أبريل/يونيو 2020) ليصل إلى نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 3.8 مليار دولار)".

وأضاف "إلا أنه تضاعف مقارنة بالربع المناظر (يوليو/سبتمبر 2019 والذي سجل عجزا اقتصر على نحو 1.4 مليار دولار) على خلفية الصدمة التي تعرض لها قطاع السياحة والذي اقتصرت إيراداته على نحو 0.8 مليار دولار (مقابل نحو 4.2 مليار دولار)".

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