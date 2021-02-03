أكد أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد سالمان، أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا "يستهدف من هم فوق 65 عاما بالمقام الأول".

وأوضح سالمان وهو أحد أعضاء فريق تطوير لقاح أكسفورد - أسترازينيكا البريطاني في مقابلة مع "العربية" أنه "كلما زادت إصابات كورونا تحور الفيروس".

وشدد على أن التعاقد على اللقاحات يجب "ألا يشمل وسطاء، بل يكون مع الجهات العلمية المعتمدة أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن هذه اللقاحات في الدول".

وأضاف أن المناعة المكتسبة من اللقاحات أطول من مناعة المتعافين.

وحذر من أن "الضرر سيكون أكبر من المرض، في حال جرى نقل أو التعامل مع اللقاح بصورة غير سليمة من جهات غير مخولة للتعامل مع هذه اللقاحات".

بدورها أعلن وزير الصحة البريطاني، أن أكثر من 10ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا للآن في بلاده، متحدثا عن دراسة تدعم قرار تأخير الجرعة الثانية للقاح ومنحها لآخرين.

وقال إن الدراسة تؤكد أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تعطي حماية لـ 12 أسبوعا. وسجلت بريطانيا 1322وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات من 69 دولة في العالم، حصول أكثر من 100 مليون شخص على إحدى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مؤشر "فايننشال تايمز" لتتبع اللقاحات.

وبعد عام من البحث المحموم في أكثر من 230 لقاحا مرشحا لمواجهة الجائحة، تستخدم عدد من دول العالم، في الوقت الحالي، 7 لقاحات لفيروس كورونا.

ويجري تجميع بيانات المؤشر بواسطة مشروع Our World in Data في جامعة أكسفورد، إضافة إلى مصادر البيانات الوطنية من بعض البلدان.

بدورها، بدأت بريطانيا، الثلاثاء، حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف نسمة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب إفريقيا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنها رصدت إجمالا 105 حالات إصابة بهذه السلالة منذ 22 ديسمبر كانون الأول، ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر.