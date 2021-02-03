.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

مطورو لقاح أوكسفورد للعربية: هناك لقاحات جديدة بحلول الخريف

فيروس كورونا

مطورو لقاح أوكسفورد للعربية: هناك لقاحات جديدة بحلول الخريف

بريطانيا تعلن أن أكثر من 10ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا للآن

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد أستاذ علوم المناعة وأبحاث تطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بجامعة أكسفورد، الدكتور أحمد سالمان، أن لقاح أكسفورد - أسترازينيكا "يستهدف من هم فوق 65 عاما بالمقام الأول".

وأوضح سالمان وهو أحد أعضاء فريق تطوير لقاح أكسفورد - أسترازينيكا البريطاني في مقابلة مع "العربية" أنه "كلما زادت إصابات كورونا تحور الفيروس".

وشدد على أن التعاقد على اللقاحات يجب "ألا يشمل وسطاء، بل يكون مع الجهات العلمية المعتمدة أو الهيئات الحكومية المسؤولة عن هذه اللقاحات في الدول".

وأضاف أن المناعة المكتسبة من اللقاحات أطول من مناعة المتعافين.

وحذر من أن "الضرر سيكون أكبر من المرض، في حال جرى نقل أو التعامل مع اللقاح بصورة غير سليمة من جهات غير مخولة للتعامل مع هذه اللقاحات".

هل تستمر الحرب بين صغار المستثمرين وصناديق التحوط؟ جرس الإغلاق وول ستريت هل تستمر الحرب بين صغار المستثمرين وصناديق التحوط؟

بدورها أعلن وزير الصحة البريطاني، أن أكثر من 10ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا للآن في بلاده، متحدثا عن دراسة تدعم قرار تأخير الجرعة الثانية للقاح ومنحها لآخرين.

وقال إن الدراسة تؤكد أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا تعطي حماية لـ 12 أسبوعا. وسجلت بريطانيا 1322وفاة بالفيروس خلال 24 ساعة.

وأظهرت بيانات من 69 دولة في العالم، حصول أكثر من 100 مليون شخص على إحدى جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وفق مؤشر "فايننشال تايمز" لتتبع اللقاحات.

وبعد عام من البحث المحموم في أكثر من 230 لقاحا مرشحا لمواجهة الجائحة، تستخدم عدد من دول العالم، في الوقت الحالي، 7 لقاحات لفيروس كورونا.

ويجري تجميع بيانات المؤشر بواسطة مشروع Our World in Data في جامعة أكسفورد، إضافة إلى مصادر البيانات الوطنية من بعض البلدان.

بدورها، بدأت بريطانيا، الثلاثاء، حملة فحص في البيوت تشمل 80 ألف نسمة في محاولة لوقف انتشار سلالة جديدة شديدة العدوى من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها سلالة جنوب إفريقيا.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا، إنها رصدت إجمالا 105 حالات إصابة بهذه السلالة منذ 22 ديسمبر كانون الأول، ومن أجل احتواء الانتشار سيخضع سكان ثماني مناطق بالبلاد لفحص سواء ظهرت عليهم أعراض أو لم تظهر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد