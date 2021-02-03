أعلنت الادارة العامة للطيران المدني الكويتية عن تمديد قرار تخفيض عدد الركاب القادمين للحد الأدنى الذي كان مقرراً أن ينتهي بتاريخ 6 فبراير القادم حتى إشعار آخر.

وقالت الادارة في تعميمها الصادر أمس الثلاثاء، ونشرته عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، "بناء على تعليمات السلطات الصحية تم التعميم على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي سواء محلية أو أجنبية بالاستمرار في قرار تخفيض عدد الركاب القادمين للحد الأدنى الذي كان مقرراً أن ينتهي بتاريخ 2021/2/6 حيث سيتم الاستمرار في القرار إلى اشعار آخر"، وفقا لصحيفة الجريدة.

وأصدرت الكويت يوم الجمعة الماضي ترخيص استخدام الطوارئ للقاح "أكسفورد" المضاد لفيروس كورونا الذي يتم تصنيعه في مصنع سيروم للأمصال في الهند، بترخيص من شركة "أسترازنيكا"، وذلك بناء على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم.