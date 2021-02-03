.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

وزير الصحة السعودي: سنوفر لقاحات متعددة بكميات مناسبة

توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
توفيق الربيعة وزير الصحة السعودي
فيروس كورونا

وزير الصحة السعودي: سنوفر لقاحات متعددة بكميات مناسبة

بكلمته خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ 20

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة أن الوزارة ستوفر لقاحات كورونا من مصادر مختلفة بكميات كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحاً أن المملكة من أوائل دول العالم التي بدأت في إعطاء اللقاحات في 17 ديسمبر الماضي.

وقال الربيعة في كلمة أدلى بها "عن بعد" خلال الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة الـ 20 إن الوزارة لاحظت خلال الأسابيع الأربعة الماضية ارتفاعاً في المنحنى الوبائي لإصابات كورونا في السعودية.

وأكد أن وزارة الصحة تعمل في الوقت الحالي، على تسطيح المنحنى الوبائي، كما تعمل بجدية مع جهات مختلفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بشكل أكبر بعد ملاحظة بعض التراخي على حد وصفه.

وأشار وزير الصحة السعودي، إلى حجم التجهيزات الصحية الكبيرة، إذ زادت السعودية عدد أسرّة العناية المركزة إلى 13 ألف سرير بزيادة نسبتها 60%.

وقال إنه "يتوفر اليوم أكثر من 230 عيادة (تطمن) لفحص كورونا عدا إجراءات الفحص الموسع".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد