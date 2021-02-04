قال الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه يتوقع أن يدعم "بعض" الجمهوريين خطته الضخمة للإنعاش الاقتصادي، وشدد على ضرورة أن يبقى الديموقراطيون موحدين في الكونغرس.

وصرح بايدن خلال لقاء في البيت الأبيض مع أعضاء ديموقراطيين في مجلس الشيوخ "أظن أننا سنحظى بدعم بعض الجمهوريين".

وتبلغ قيمة الخطة التي يقترحها الديموقراطيون 1.9 تريليون دولار وتشمل شيكات دعم بقيمة 1400 دولار للعائلات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا. واقترح الجمهوريون خطة بديلة بقيمة 600 مليون دولار.

وبايدن الذي يدعو منذ وصوله إلى سدة الرئاسة إلى الوحدة في واشنطن التي تعاني انقسامات عميقة، قال إنه لن يقبل خفض قيمة المساعدات للعائلات رغم اعتقاده أنه يمكن "تحسين" آلية توزيع الشيكات.

وقال في تسجيل بثه تلفزيون "سي إن إن" لمحادثات هاتفية مع نواب ديموقراطيين، "الناس بحاجة إليها (الشيكات) وقد وُعدوا بها". وأضاف "لن أبدأ ولايتي بنكث تعهّد قطعته للشعب الأميركي".

وحثّ بايدن الديموقراطيين على البقاء موحدين في الكونغرس حيث يحوزون أغلبية في مجلس النواب ويتساوون مع الجمهوريين في عدد الأعضاء في مجلس الشيوخ حيث الكلمة الفصل بيد نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وأضاف الرئيس خلال حديثه مع النواب "سننجح أو نفشل معا (...) فلنتكاتف".

وقال زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إثر اللقاء إنه يوجد "اتفاق بالإجماع" بين الديموقراطيين حول خطتهم.

وأضاف "آمل أن ينضم إلينا زملاؤنا الجمهوريون".