قال رئيس القطاع الحكومي في LinkedIn، رجائي الخادم، في مقابلة مع العربية، اليوم الخميس، إن أرقام LinkedIn تتفق مع البيانات الحديثة التي أظهرت نمو سوق العمل في الإمارات لأول مرة منذ أكثر من سنة، لكن سوق الوظائف في الإمارات كان ينمو تدريجياً منذ شهر تموز/يوليو 2020، وأطلقنا تقرير الوظائف الأسرع نمواً في الإمارات، ومعدل الوظائف ينمو بشكل تصاعدي.

وأضاف أن التقرير ذكر 15 فئة وظيفية كان عليه طلب، تصدرتها وظائف الرعاية الصحية، والمحتوى الرقمي ووظائف المال والأعمال والتجارة الإلكترونية، ومن اللافت للنظر نمو المهن الحرة مثل المدربين المهنيين، ومنسقي المحتوى ومديري التواصل الاجتماعي.

وأرجع رئيس القطاع الحكومي في LinkedIn، ذلك لعدة أسباب منها أن المتأثرين بالوضع السابق تحولوا إلى مجالات مهنية أخرى عبر استثمار موهبته، بالإضافة إلى صدور تسهيلات للرخص التجارية في الإمارات عن بعد.

وأشار إلى أن النساء كن الأكثر تأثرا بخسارة الوظائف بسبب تداعيات جائحة كورونا، لعدة أسباب، منها أن لديهن مهمات أخرى، لكن هناك تعافٍ تدريجي لمشاركة النساء في سوق العالم لمستويات العام الماضي.

وأضح رجائي أن المهارات الأكثر طلبا هي المرتبطة بالتكنولوجيا والتجارة الإلكترونية مع تغير نمط المستهلكين بسبب كورونا، والمطلوب حالياً من الأشخاص الساعين للتطور اكتساب المهارات التقنية، وظهر ذلك في زيادة التدريبات عن بعد خلال الفترة الماضية.

وقال إن المهارات الأكثر طلباً حالياً هي المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، والمحتوى الإلكتروني، والتصاميم الإلكترونية المختلفة لا سيما أنها أصبحت كلها تتم عن بُعد.

وبشأن الأجور: قال رجائي الخادم: "لم نصدر دراسات عن الأجور، لكن المنافسة على الوظائف ارتفعت 3 أضعاف، مع وجود اختيارات كثيرة أمام صاحب العمل لتعيين الموظف وذلك يؤثر على الأجور".