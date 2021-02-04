قال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية، ناصر الهزاني، في مقابلة مع العربية، اليوم الخميس، إن الهدف من المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف، التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخراً، هو توحيد وتحسين ورفع كفاءة الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف في جميع الأطراف ذات العلاقة من قطاع عام وقطاع خاص وأفراد، بهدف تحقيق الكفاءة والفعالية والشفافية وعدالة تقديم عملية التوظيف.

وأضاف أنه سيتم بناء تصميم متطور لتوحيد جميع منصات التوظيف الحالية، ليكون هناك تكامل بين مختلف المنصات بشكل أفضل مع الأنظمة الحكومية والقطاع الخاص في مختلف أنظمة التوظيف.

وأوضح الهزاني، أن المنصة ستطبق أحدث خوارزميات مطابقة الذكاء الاصطناعي التي تضمن تحقيق الشراكة والمواءمة بين الحكومة والكيانات المعنية، والمطابقة بين السعوديين الباحثين عن العمل في القطاعين العام والخاص.

وتابع: "ستكون هناك عملية توحيد وربط بين مختلف المنصات تشمل البيانات الشخصية والشهادات والخبرات السابقة والتاريخ الوظيفي، وتعزيز وتنمية المهارات وفقاً لاحتياجات سوق العمل".

وأشار الهزاني إلى أن المنصة تشتمل على تسجيل جميع إعلانات التوظيف، سيكون هناك إدارة لحسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحية الوصول، وتوفير عملية تدقيق البيانات في السيرة الذاتية آلياً، سيكون هناك توثيق لبيانات طالبي العمل وتوثيق المؤهلات العلمية والتخصصات.

وقال إن المنصة تضمن أتمتة جميع عمليات التوظيف، وتوفير عدد من الخدمات المساندة، وستعمل على توحيد جميع البيانات وسترحل البيانات الحالية لدى الجهات المعنية في التوظيف إلى المنصة.