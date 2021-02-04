أبقى بنك إنجلترا (البنك المركزي) على معدلات الفائدة، والمستوى الحالي لمشتريات الأصول دون تغيير كما كان متوقعا، وذلك في أول اجتماع للسياسة النقدية في 2021.

وقرر البنك، اليوم الخميس، تثبيت معدل الإقراض عند 0.1%، كما أبقت لجنة السياسة النقدية على برنامجها لشراء السندات بقيمة 895 مليار إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وقال بنك انجلترا المركزي، اليوم، إنه يلمس تعافيا سريعا للاقتصاد مع تسارع حملة التطعيم ضد كورونا.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، حذر وزير المالية البريطاني ريشي سوناك من أن اقتصاد البلاد سيزداد سوءا قبل أن يتحسن، وذلك في ظل إغلاق شامل هو الثالث لبريطانيا وصعوبات يواجهها البلد لاحتواء تفشي كوفيد-19.

وقال سوناك إن القيود الصحية الجديدة ضرورية لكن ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة.

وأبلغ البرلمان "ينبغي أن نتوقع تدهور الاقتصاد قبل أن يتحسن."

ويبدو من المرجح أن يعاود الاقتصاد البريطاني الركود - لينكمش في الربع الأخير من 2020 والربع الأول من 2021 - عقب تراجع غير مسبوق للناتج بلغ 25% في أول شهرين من الإغلاق خلال العام الماضي.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون إن بريطانيا في "سباق مع الزمن" لتوزيع لقاحات كوفيد-19 مع بلوغ الوفيات مستويات قياسية مرتفعة ونفاد الأكسجين بالمستشفيات، في حين حذر مستشاره الطبي من أسابيع وشيكة ستكون الأسوأ في ظل الجائحة.