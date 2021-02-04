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لأول مرة.. روسيا تضع معادلة لضريبة تصدير القمح من 2 يونيو

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روسيا تضع معادلة لضريبة تصدير القمح
اقتصاد روسيا

لأول مرة.. روسيا تضع معادلة لضريبة تصدير القمح من 2 يونيو

ستتحدد عند 70% من الفرق بين سعر أساسي لطن القمح و200 دولار

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موسكو – رويترز

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قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشتنيكوف للصحافيين، اليوم الخميس، إن روسيا، أحد أكبر مصدري القمح في العالم، ستضع للمرة الأولى معادلة لضريبة لتصدير القمح من الثاني من يونيو حزيران.

وأوضح ريشتنيكوف أن المعادلة ستتحدد عند 70% من الفرق بين سعر أساسي لطن القمح و200 دولار، مضيفا أن السعر المستخدم في المعادلة سَيُستقى من عقود التصدير المسجلة من أول أبريل نيسان.

يذكر أن وزارة الاقتصاد الروسية، قد لفتت في وقت سابق إلى أن روسيا ستدرس إجراء تعديلات على ضريبة صادرات القمح.

كما أن شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية قد أشارت في مذكرة سابقة إلى أن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020-2021 بين مليونين و3 ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن.

وانتقد بوتين ارتفاع أسعار الغذاء، حيث تزامن ارتفاعها مع تراجع دخل المواطنين الروس 4.8% في الربع الثالث من العام وأكبر تراجع له في 20 عاما في الربع السابق بفعل أزمة كوفيد-19.

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