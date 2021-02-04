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قاض لبناني يحيل نتائج للقضاء السويسري في مزاعم غسل أموال بالبنك المركزي

رياض سلامة (أرشيفية- فرانس برس)
رياض سلامة
مصرف لبنان

قاض لبناني يحيل نتائج للقضاء السويسري في مزاعم غسل أموال بالبنك المركزي

تشمل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته

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دبي - العربية.نت

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قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات أحال اليوم الخميس، عبر الطرق الد بلوماسية، النتيجة الأولية لطلب المساعدة القضائية المقدمة من السلطات القضائية السويسرية، في قضية تبييض الأموال المقامة من قبل النائب العام السويسري في وجه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته، وذلك بعد أن زود الجهة الطالبة بالمعطيات بموجب رسائل إلكترونية.

وطلب القاضي عويدات في المقابل تزويده بالمستندات المتوفرة لديهم على أن يتم، إلحاقا تزويد الجهة المطالبِة بالمستندات من مصرف لبنان والهيئات المصرفية.

وسينصرف النائب العام التمييزي إلى درس جميع المستندات المتوافرة، وما قد يرده من السلطات السويسرية وفقا لطلبه وما قد تتضمنه من أدلة كافية لإجراء تحقيق محلي مع المعنيين.

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