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الصين تحذر من التفاؤل الاقتصادي: فلنبقى متعقلين!

كورونا من الصين
كورونا من الصين
اقتصاد الصين

الصين تحذر من التفاؤل الاقتصادي: فلنبقى متعقلين!

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بكين - رويترز

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حذر مسؤول في المكتب الوطني للإحصاءات في الصين من التفاؤل المتزايد بشأن توقعات الاقتصاد، قائلا إن تأثير كوفيد-19 من المرجح أن يشوه أرقام النمو في الربع الأول، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وقال نائب رئيس المكتب شينغ لاي يون، لوكالة أنباء تشاينا نيوز سيرفيس، إن التراجع الاقتصادي الكبير في الربع الأول من العام الماضي والناجم عن الجائحة تمخض عن تأثير أساس كبير سيؤدي على الأرجح إلى قفزة سريعة في النمو في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأفاد شينغ "لا ينبغي أن نكون متفائلين أكثر من اللازم بشأن وضع الاقتصاد الصيني في 2021، لكننا يجب أن نظل في حالة من التعقل".

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وانكمش ثاني أكبر اقتصاد في العالم ‭6.8‬ % في الربع الأول من 2020 إذ تسبب فيروس كورونا في شل أنشطة المصانع وحركة الناس، لكنه حقق تعافيا مذهلا منذ ذلك الحين بفضل التحفيز وطلب قوي على الصادرات.

كما عارض شينغ توقعات بعض المؤسسات لنمو يتراوح بين 18 و20% في الربع الأول، قائلا إنها "ليست علمية للغاية". ولم يفصح عن توقعه الخاص.

وقال شينغ إن حالات تفشي كوفيد-19 الصغيرة والمتفرقة في الصين قد تؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي بيد أن الأثر سيكون أقل مقارنة مع العام الماضي.

وفرضت السلطات سلسلة من إجراءات العزل العام المحلية في يناير كانون الثاني لاحتواء حالات تفش محدودة النطاق في شمال الصين في أسوأ موجة لفيروس كورونا تشهدها البلاد منذ مارس آذار 2020.

لكن شينغ يعتقد أن التعافي الصيني سيظل سليما بفضل القيود المحلية لمكافحة الفيروس وفي الوقت الذي تُبقي فيه بقية الدول على سياسات التحفيز.

وبحسب استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد، من المتوقع أن يتسارع نمو اقتصاد الصين إلى 8.4% في العام الجاري، بقيادة نمو متوقع في خانة العشرات في الربع الأول، من 2.3% في 2020.

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