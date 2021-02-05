قال صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومية الياباني، أكبر صندوق في العالم لمعاشات التقاعد، اليوم الجمعة إنه حقق عائدا على الاستثمار 10.35 تريليون ين (98.09 مليار دولار) في الربع الثالث مع صعود أسواق الأسهم العالمية.

وأضاف في بيان أن‭ ‬ الأصول التي يديرها بنهاية ديسمبر كانون الأول بلغت قيمتها 177.7 تريليون ين وأن العائد على إجمالي الأصول بلغ 6.29 بالمئة على مدى الفترة البالغة ثلاثة أشهر.

إلى ذلك، كان محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو كورودا، قد توقع عودة اقتصاد بلاده لمستويات ما قبل جائحة كوفيد 19 في بداية السنة المالية 2022.

وقال، خلال فعاليات منتدى دافوس، إن مصرفه يتوقع مع نهاية السنة المالية 2020 التي تنتهي في مارس المقبل أن نسجل نموا سلبيا بنحو 5.6%.

وتابع: "في المقابل نتوقع تسجيل نمو بـ 4% في السنة المالية 2021. أما السنة المالية 2022 فسنسجل نموا بـ 2%. وأوضح أن الاقتصاد الياباني سيعود للتعافي ولمستويات ما قبل الجائحة بنهاية العام المالي 2021 وبداية 2022.

وفي وقت سابق، كشفت بيانات حكومية أن الصادرات اليابانية ارتفعت لأول مرة خلال عامين في ديسمبر/كانون الأول مدفوعة بشحنات إلى الصين، مما يوفر بارقة أمل لصناع القرار الذين يعولون على انتعاش تقوده الصادرات وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.