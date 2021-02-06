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4 ضوابط تجنبك غرامة إعلانات التواصل الاجتماعي في السعودية

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ضوابط لآليات الإعلانات التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية
اقتصاد السعودية

4 ضوابط تجنبك غرامة إعلانات التواصل الاجتماعي في السعودية

رقابة وزارة التجارة تنظم آليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل

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الرياض - العربية.نت

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أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة السعودية، عبدالرحمن الحسين، وجود 4 ضوابط إلزامية منظمة لآليات الإعلانات التجارية الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي، مبينًا أهمية التزام المعلنين الأفراد والمنشآت بها تطبيقاً لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وبين الحسين أن هذه الضوابط تنص على تصريح المعلن بتقديمه لمادة إعلانية، وذكر اسم المنتج والخدمة المعلن عنها واسم موفر الخدمة، وعدم تضمين الإعلان أي ادعاءات أو عبارات كاذبة أو مضللة للمستهلك، وعدم الإعلان عن أي منتج مقلد أو مغشوش أو علامة تجارية لا يملك المعلن حق استخدامها، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد متحدث "التجارة" رصد ومتابعة الوزارة المستمرة لمخالفات ضوابط الإعلان التجاري الإلكتروني وفقاً لاختصاصها بهدف حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين.

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كانت وزارة التجارة السعودية أوقعت غرامات بـ 740 ألف ريال بحق مخالفين لضوابط الإعلان الإلكتروني التي نص عليها نظام التجارة الإلكترونية، ولائحته التنفيذية.

وشملت المخالفات 17 معلنًا ومعلنة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل: "سناب شات، تويتر"، وتنوعت ما بين عدم الإفصاح عن تقديم مواد إعلانية لمنتجات متعددة، منها: العطورات والأجهزة الكهربائية والأواني المنزلية والمطاعم وشركات التأمين ومواقع الأزياء وغيرها، إضافة إلى ادعاءات كاذبة لمنتجات القهوة ومنتجات غذائية متنوعة، وتداول عملات.

كما خالفت الوزارة أيضًا متجرين إلكترونيين، وجرت عملية الإغلاق والحجب لهما.

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