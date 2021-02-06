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نائب أميركي لصندوق النقد الدولي: احذروا منح قرض لإيران

النائب الأميركي ستيف ووماك - أرشيفية
اقتصاد إيران

نائب أميركي لصندوق النقد الدولي: احذروا منح قرض لإيران

ستيف ووماك: نظام طهران سيستخدم القرض لأجندته المارقة وزعزعة الاستقرار، وليس لمساعدة الشعب

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دبي - العربية.نت

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حذر النائب الأميركي ستيف ووماك، السبت، صندوق النقد الدولي من منح قرض لإيران.

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وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر، "نظام إيران سيستخدم القرض لأجندته المارقة وزعزعة الاستقرار، وليس لمساعدة الشعب الذي يمارس بحقه القمع".

كما أضاف "يجب على إدارة بايدن - وصندوق النقد الدولي - رفض أي تمويل يدعم هذه الدولة الراعية للإرهاب".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"العربية" اليوم، إنه سيتم التشاور مع الحلفاء والكونغرس بشأن اتفاق جديد مع إيران، مبيناً أن قضية إيران تهم جداً الإدارة الأميركية.

وكلاء طهران

وأضاف "نحتاج لجهود وتعاون المجتمع الدولي"، مبينا أنه من الطبيعي الانتقال لاحقا لبحث ملفي الصواريخ ووكلاء طهران.

كما أوضح أن المبعوث بشأن إيران يعمل على تشكيل فريق خبراء، مؤكدا أنه ما زال في مرحلة التشاور وليس هناك حاليا خطوات باتجاه إيران.

يذكر أنه عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي كان يستهدف فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية وغيرها.

فيما قال خلفه الرئيس جو بايدن لاحقا، وبعيد انتخابه، "إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال "الصارم" بالاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفعل ذلك أيضاً، مع النظر ببعض المسائل.

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