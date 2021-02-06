حذر النائب الأميركي ستيف ووماك، السبت، صندوق النقد الدولي من منح قرض لإيران.

وقال في تغريدة نشرها على موقع تويتر، "نظام إيران سيستخدم القرض لأجندته المارقة وزعزعة الاستقرار، وليس لمساعدة الشعب الذي يمارس بحقه القمع".

Iran shouldn't receive an IMF loan. Corrupt Tehran won’t use it to help the Iranians they suppress—they’ll apply it towards their rogue agenda and destabilizing behaviors. The Biden Administration—and IMF—should reject any funding that supports this state sponsor of terror. https://t.co/6aQepZzdti — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) February 5, 2021

كما أضاف "يجب على إدارة بايدن - وصندوق النقد الدولي - رفض أي تمويل يدعم هذه الدولة الراعية للإرهاب".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"العربية" اليوم، إنه سيتم التشاور مع الحلفاء والكونغرس بشأن اتفاق جديد مع إيران، مبيناً أن قضية إيران تهم جداً الإدارة الأميركية.

وكلاء طهران

وأضاف "نحتاج لجهود وتعاون المجتمع الدولي"، مبينا أنه من الطبيعي الانتقال لاحقا لبحث ملفي الصواريخ ووكلاء طهران.

كما أوضح أن المبعوث بشأن إيران يعمل على تشكيل فريق خبراء، مؤكدا أنه ما زال في مرحلة التشاور وليس هناك حاليا خطوات باتجاه إيران.

يذكر أنه عام 2018، انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي مع إيران، والذي كان يستهدف فرض قيود على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الأميركية وغيرها.

فيما قال خلفه الرئيس جو بايدن لاحقا، وبعيد انتخابه، "إنه إذا عادت إيران إلى الامتثال "الصارم" بالاتفاق، فإن الولايات المتحدة ستفعل ذلك أيضاً، مع النظر ببعض المسائل.