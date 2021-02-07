أكد الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة بثت الأحد، أن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل "منافسة قصوى" مع تأكيده أنه يريد تجنب أي "نزاع" بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وأوضح بايدن أنه لم يتحدث بعد إلى نظيره الصيني شي جين بينغ ملاحظا أنه ليس هناك "أي سبب لعدم الاتصال به"، لكنه أضاف بحسب مقتطفات من المقابلة عرضتها شبكة سي بي اس "إنه (شي) قاس جدا، وليس هناك ذرة من الديمقراطية في شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأحد، أن الرئيس جو بايدن مستعد للعمل مع الكونغرس على حزمة التحفيز.

كما أكد بايدن، أنه سيتحرّك "سريعا" لتمرير حزمته الضخمة لإنقاذ الاقتصاد في الكونغرس، وإن تم ذلك بدون الحصول على دعم الجمهوريين، مشيرا إلى أن الكثير من الأميركيين يقتربون من "نقطة الانهيار".

وقال بايدن في خطاب في البيت الأبيض الجمعة: "أرى ألما هائلا في هذا البلد، العديد من الناس من دون عمل، والعديد من الناس جياع".