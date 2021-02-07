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الموارد البشرية السعودية تضبط 79 ألف مخالفة خلال 2020

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اقتصاد السعودية

الموارد البشرية السعودية تضبط 79 ألف مخالفة خلال 2020

تلقت الوزارة 79 ألف بلاغ

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، عن إحصائية شاملة للزيارات التفتيشية التي نفذتها فرق التفتيش الميداني التابعة لها خلال عام 2020، إضافة إلى تقرير مفصل عن خدمة تقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأظهر التقرير أن عدد الزيارات الميدانية المنفذة 843,419 زيارة، أسفرت عن ضبط 78,738 مخالفة، بينما تلقت عبر جميع وسائل التواصل معها 79080 بلاغا واردا.

وفيما يتعلق بتقييم امتثال المنشآت للإجراءات والبروتوكولات الوقائية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا، فقد كشف التقرير عن نسبة امتثال بلغت 98.4% من أصل 970 منشأة تقدمت للحصول على الخدمة.

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ودعت الوزارة أصحاب المنشآت إلى الالتزام بالقرارات والتشريعات الصادرة عن الوزارة لتنظيم وضبط سوق العمل، مؤكدة ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقار العمل للحد من انتشار فيروس كورونا ولحفظ سلامة العاملين والمراجعين.

وأوضحت أن جولاتها التفتيشية المفاجئة مستمرة في جميع مناطق المملكة وطوال أوقات السنة، داعية في الوقت نفسه جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها من خلال تطبيق "معًا للرصد".

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