.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السيسي: نستهدف تطعيم 35 مليون مواطن ضد كورونا كشرائح أولى

السيسي
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
اقتصاد مصر

السيسي: نستهدف تطعيم 35 مليون مواطن ضد كورونا كشرائح أولى

مؤكداً توفر التمويل لشراء اللقاحات

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تدرس كل الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا بشكل علمي لتحديد مسار حلها، ويجري ترتيب توزيع اللقاح على الشرائح الرئيسية المتضررة من كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت، أن الثلاث شرائح الرئيسية هي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، ويصل عددها إلى 30 أو 35 مليون مواطن، وسيجري تطعيمها بالترتيب.

وأشار الرئيس إلى أن حجم التجاوب من الشرائح المستهدفة تجاه التطعيم يتراوح بين 45 أو 50%، نتيجة لرفض البعض.

بيتكوين تقترب مجددا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42 ألف دولار أسواق المال بيتكوين بيتكوين تقترب مجددا من أعلى مستوياتها على الإطلاق عند 42 ألف دولار

وأكد السيسي على أن الاعتماد المالي لتوفير هذه اللقاحات موجود، والحكومة ملتزمة بتوفير اللقاح لتطعيم بقية المواطنين والسيطرة على الفيروس.

وتطرق الرئيس خلال حديثه إلى عدة موضوعات أخرى، ذكر فيها أن مصر تحتاج ما بين 3 و4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات، منها محافظة الإسكندرية وحدها تحتاج 400 مليار جنيه لحل مشكلة المباني المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط حاليا لإنفاق 500 مليار جنيه لتطوير 4500 قرية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وتحدث الرئيس السيسي عن متانة الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية للحد من هدر المياه، منها إعادة تأهيل وتبطين الترع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد