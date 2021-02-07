قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تدرس كل الموضوعات المتعلقة بجائحة كورونا بشكل علمي لتحديد مسار حلها، ويجري ترتيب توزيع اللقاح على الشرائح الرئيسية المتضررة من كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"، مساء أمس السبت، أن الثلاث شرائح الرئيسية هي الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، ويصل عددها إلى 30 أو 35 مليون مواطن، وسيجري تطعيمها بالترتيب.

وأشار الرئيس إلى أن حجم التجاوب من الشرائح المستهدفة تجاه التطعيم يتراوح بين 45 أو 50%، نتيجة لرفض البعض.

وأكد السيسي على أن الاعتماد المالي لتوفير هذه اللقاحات موجود، والحكومة ملتزمة بتوفير اللقاح لتطعيم بقية المواطنين والسيطرة على الفيروس.

وتطرق الرئيس خلال حديثه إلى عدة موضوعات أخرى، ذكر فيها أن مصر تحتاج ما بين 3 و4 تريليونات جنيه لحل مشكلة العشوائيات، منها محافظة الإسكندرية وحدها تحتاج 400 مليار جنيه لحل مشكلة المباني المخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الحكومة تخطط حاليا لإنفاق 500 مليار جنيه لتطوير 4500 قرية في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

وتحدث الرئيس السيسي عن متانة الموقف المصري في مفاوضات سد النهضة، بالتوازي مع تنفيذ استراتيجية للحد من هدر المياه، منها إعادة تأهيل وتبطين الترع.