قال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، إن هيئة الغذاء والدواء ملتزمة بالفعالية والأمان لاعتماد أي لقاح.

وأضاف العبد العالي، في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا، أن أي لقاح يتم تطويره حول العالم يجب أن يمر بإجراءات تسجيل واعتماد من هيئة الغذاء والدواء، وقبل ذلك لا يمكن استخدامه في المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن هيئة الغذاء والدواء ستقوم بالإعلان أولا بأول عن ما يستجد لديها من لقاحات التي تقدم شركاتها المطورة للحصول على تسجيل لدى الهيئة.

وبدأت الجهات الأمنية والرقابية في السعودية، قبل أيام، تطبيق إجراءات 9 قرارات أصدرتها وزارة الداخلية فجر الخميس الماضي، ضمن التدابير الوقائية والاحترازات الصحية الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا، حيث علقت كافة المناسبات والحفلات لمدة 30 يوماً.

كما شكلت مناطق ومحافظات السعودية، فرقا ولجانا حكومية شملت "الجهات الأمنية والرقابية من البلديات، وفروع وزارة التجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية"، والتي جالت في الميادين العامة والمنشآت التجارية، للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، في الوقت الذي قامت بإغلاق المحال المخالفة وفرض أشد العقوبات حيال ذلك.

في حين تم سريان قرار تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية، وذلك لمدة (10) أيام قابلة للتمديد، كما تم التأكد من إغلاق دور السينما، وجميع المراكز الترفيهية والمراكز الرياضية لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، وتوزيع أوقات الصلوات على الجنائز وتفريق أماكن الدفن بمسافة 100 متر، ورصد المخالفات والإغلاق الفوري للمنشآت المخالفة وفرض أشد العقوبات.