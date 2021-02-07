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هيئة عقارات الدولة السعودية تطرح منافستين بمكة والمدينة

الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
عقارات

هيئة عقارات الدولة السعودية تطرح منافستين بمكة والمدينة

أمام بيوت الخبرة والمطوّرين العقاريين

متابع الغاء المتابعة

الرياض - العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، عن طرح منافستين أمام بيوت الخبرة والمطوّرين العقاريين بكلٍ من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وبحسب ما نشرته، وكالة الأنباء السعودية، تتمحور المنافسة الأولى حول "إعداد المخطط العام ودراسة الاستخدام الأعلى والأفضل للأرض الواقعة خلف أبراج وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة".

وجاءت المنافسة الثانية على "خدمات تصميم المخطط العام للأرض الواقعة بالمدينة المنورة على طريق الملك عبدالله لتكون مقراً لبعض الجهات الحكومية ضمن منظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمدينة المنورة".

وأوضحت الهيئة في بيان أنّ آخر موعد للتقديم هو ظهر يوم 6 / 7 / 1442هـ الموافق 18 / 2 / 2021، على أن يتم تسليم العروض إلكترونياً عبر منصة اعتماد تحت الرقم: 210239308045 لمشروع مكة المكرمة وبالإمكان التواصل بشأنه مع إدارة المشتريات على رقم الهاتف: 0114437868.

وجرى إدراج مشروع المدينة المنورة تحت الرقم: 210239308079، والتواصل حوله بالاتصال على إدارة المشتريات بالهيئة عبر رقم الهاتف: 0114437869.

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