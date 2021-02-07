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أبوظبي تعيد بعض القيود لاحتواء كورونا وتغلق دور السينما

أبوظبي اقتصاد مناسبة
أبوظبي
فيروس كورونا

أبوظبي تعيد بعض القيود لاحتواء كورونا وتغلق دور السينما

المكتب الإعلامي للحكومة: 30% فقط من الموظفين سيُسمح لهم بالذهاب إلى أماكن العمل

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دبي - العربية.نت

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قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خفض الطاقة الاستيعابية في المراكز التجارية في الإمارة بشكل مؤقت إلى 40%، كما قررت خفض الطاقة الاستيعابية في المطاعم إلى 60% مؤقتا، إضافة إلى إغلاق دور السينما بشكل مؤقت، وفقا لصحف محلية.

جدير بالذكر أن الطاقة الاستيعابية في مراكز التسوق وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم تقلصت. يأتي ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الإمارة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت دبي كذلك قد فرضت قيودا إضافية على الطاقة الاستيعابية للمطاعم والتجمعات الاجتماعية والفنادق ومراكز التسوق وحظرت الأحداث الترفيهية الحية، كما أعادت فرض إجراء يُلزم جميع الركاب القادمين جوا بالخضوع لفحص يثبت عدم إصابتهم بالفيروس علاوة على وضع الكمامات الإلزامي في الأماكن العامة والتباعد الاجتماعي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أمس السبت إن 30% فقط من الموظفين سيُسمح لهم بالذهاب إلى أماكن العمل في حكومة أبوظبي والهيئات شبه الحكومية كما يجب على جميع الموظفين إجراء فحص (بي.سي.آر) للكشف عن الإصابة بكورونا أسبوعيا ما لم يتم تطعيمهم. وعلى العاملين الذين يمكنهم أداء وظائفهم عن بعد أو الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو من يعانون مشكلات صحية العمل من المنزل.

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