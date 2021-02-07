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بريطانيا تفرض ضريبة كورونا على الشركات المستفيدة من الجائحة

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فيروس كورونا

بريطانيا تفرض ضريبة كورونا على الشركات المستفيدة من الجائحة

ارتفعت مكاسب تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا خلال جائحة كوفيد-19

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لندن - رويترز

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قالت صحيفة صنداي تايمز نقلا عن رسائل بريد إلكتروني مسربة، إن بريطانيا تعتزم فرض ضرائب على تجار التجزئة وشركات التكنولوجيا التي ارتفعت مكاسبها خلال جائحة كوفيد-19.

أضافت الصحيفة أن الحكومة استدعت شركات لبحث سبل فرض ضريبة على المبيعات الإلكترونية، في حين تجري صياغة خطط لفرض ضريبة غير متكررة على "الأرباح الاستثنائية".

وأفادت الصحيفة في تقريرها أن من المستبعد أن يكشف وزير المالية ريشي سوناك عن هذه الضرائب عند إعلان الميزانية المقرر في الثالث من مارس آذار والذي سيركز على تمديد برنامج كوفيد-19 للتسريح المؤقت ودعم الشركات.

ويُرجح الإعلان عنها في النصف الثاني من العام.

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يواجه سوناك ضغوطا داخل حزبه، حزب المحافظين، لإثبات أن الإنفاق تحت السيطرة عندما يقدم الميزانية الجديدة، وذلك بعد اقتراض سنوي في طريقه لأن يصبح الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

وأظهرت بيانات الشهر الماضي أن الاقتراض العام بلغ منذ بداية السنة المالية في أبريل نيسان مستوى قياسيا مرتفعا عند 271 مليار جنيه إسترليني (370 مليار دولار).

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من وزارة المالية على تقرير صنداي تايمز.

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