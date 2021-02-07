تصل شحنة جديدة من لقاح "فايزر بيونتيك" إلى الكويت الأسبوع المقبل، تقدر بـ 100 ألف جرعة، إلى جانب وصول دفعة جديدة ثانية من لقاح "أسترازينكا أكسفورد" نهاية الشهر الجاري، أو مطلع الشهر المقبل تقدر بنحو 200 ألف جرعة، وفقا لمصادر.

وقالت إن الجرعة الجديدة من لقاح "فايزر"، التي تعد الرابعة سيتم إعطاؤها في مركز الكويت للتطعيم في أرض المعارض قاعة رقم 5 و6 بسبب ظروف تخزين اللقاح في درجة حرارة - 70، أما الدفعة الثانية من لقاح "أسترازينكا" فسيتم إعطاؤها في المراكز الصحية لسهولة تخزين اللقاح في درجة حرارة الثلاجة العادية، وفقا لما نقلته صحيفة الجريدة عن مصادر.

وأشارت إلى أن مركز النسيم في محافظة الجهراء، ومركز المسايل في محافظة الأحمدي سيدخلان الخدمة اليوم، وسيعمل المركزان على فترتين صباحية ومسائية.

وذكرت المصادر الصحية المطلعة، أن وزارة الصحة تنسق مع شركة "جونسون أند جونسون" للأدوية لتوريد اللقاح الواقي من فيروس "كوفيد 19" عقب حصوله على الاعتمادات اللازمة داخل الولايات المتحدة الأميركية، وإقراره كذلك من الجهات الرقابية المحلية.

وفي إطار خطة العمل الوطنية وبهدف توسعة شريحة متلقي لقاح كوفيد- 19، أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند اعتماد 15 مركزا صحياً في محافظات البلاد المختلفة لتقديم اللقاح، بمعدل 3 مراكز في كل منطقة صحية في الفترة الحالية، على أن يبدأ العمل في مركزي النسيم والمسايل اليوم.

وقال السند إن القائمة تشمل في منطقة العاصمة مراكز "حمد الحميضي وشيخة السديراوي، ومساعد حمد الصالح، وشمال غرب الصليبخات"، وفي حولي مراكز "عبدالرحمن الزيد، والصديق، وسلوى التخصصي"، وفي الفروانية مراكز "متعب عبيد الشلاحي، والعارضية الشمالي، وخيطان الجنوبي"، وبالأحمدي مراكز "المسايل، وصباح الأحمد الصحي E، وشرق الأحمدي"، وفي الجهراء مراكز "النسيم، وجابر الأحمد الصحي 1، والنهضة".

وأكد أن الوزارة دشنت حملات التطعيم في مراكز رعاية المعاقين والمسنين الأسبوع الماضي، مشدداً على التنسيق لتقديم تطعيم كوفيد - 19 في بعض قطاعات وهيئات ووزارات الدولة، كالقطاعات الأمنية ومنتسبي القطاع النفطي في البلاد.

ودشنت وزارة الصحة حملات تدريب الطواقم الطبية في عدد من قطاعات ووزارات الدولة، تزامناً مع توسع شريحة متلقى لقاح "كوفيد -19"، ولتتولي تقديم اللقاحات للراغبين فيها وفق معايير الجودة والمأمونية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبدالله السند إن حملات التدريب شملت الطواقم الطبية العاملة في وزارة الدفاع لتتولى تطعيم منتسبي بعض القطاعات الأمنية في البلاد، كما جرى تدريب الطواقم الطبية في شركة نفط الكويت لتتولى تقديم الخدمة لمنتسبي القطاع النفطي.