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السعودية تدرس خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص

عمالة وافدة السعودية مناسبة
عمالة وافدة بالسعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تدرس خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص

وفقاً لاستراتيجية سوق العمل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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تجري وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، دراسة لخفض معدل ساعات العمل للقطاع الخاص مقارنة بنظيره العام، وفقاً لاستراتيجية سوق العمل المقرة في يناير الماضي.

وطُورت الدراسة بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، اتبعت منهجية مبنية على استخلاص اصطلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق.

ووصفت مصادر أن الدراسة "جدية" من الوزارة بشأن خفض ساعات العمل بالقطاع الخاص، نقلاً عن صحيفة "عكاظ"، اليوم الاثنين.

ووفقاً لبيانات سابقة للوزارة، فإن مجموع ساعات الدوام اليومي في مختلف جهات العمل التابعة للقطاع الخاص، يبلغ 8 ساعات عمل، بما لا يتجاوز 48 ساعة في الأسبوع.

عدد ساعات العمل في السعودية
عدد ساعات العمل في السعودية

وبحسب الوزارة، فإن تطوير استراتيجية سوق العمل، تم بمنهجية تشاركية، ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، تضمنت حزما من المبادرات ارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية، ورفع المهارات والإنتاجية، وتحسين كفاءة السوق، فضلًا عن انسجامها مع برنامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية 2030.

وأوضحت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل جاذبا للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، ويوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة، ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر يتجاوز كل تحديات الحاضر والمستقبل.

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