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طرح تعديل لائحة حوكمة الشركات بالسعودية للمناقشة المجتمعية

هيئة السوق المالية السعودية مناسبة
هيئة السوق المالية السعودية
اقتصاد السعودية

طرح تعديل لائحة حوكمة الشركات بالسعودية للمناقشة المجتمعية

حتى 10 مارس 2021

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دبي - العربية.نت

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قرر مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، نشر مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات، لاستطلاع مرئيات العموم حياله لمدة ثلاثين يوماً تقويمياً، تنتهي بتاريخ 10 مارس 2021.

وقالت الهيئة في بيان للسوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، إن التعديلات المقترحة في المشروع تهدف إلى تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، وتطوير الأحكام المنظمة لعوارض استقلال أعضاء مجلس الإدارة بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وتتمثل أبرز العناصر الرئيسية للمشروع في تحويل المواد 76 و77 و78، من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بأعمال المراجعة الداخلية من كونها مواد استرشادية إلى مواد إلزامية بهدف تعزيز الرقابة الداخلية لدى الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية.

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وتتعلق المادة 76 بتكوين وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية، والمادة 77 بخطة المراجعة الداخلية، والمادة 78 بتقرير المراجعة الداخلية.

ومن العناصر الرئيسية للمشروع أيضاً، تعديل المادة 39 من لائحة حوكمة الشركات المتعلقة بتدريب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتشمل تدريب وتأهيل أعضاء اللجان المشكلة بموجب لائحة حوكمة الشركات.

ويشمل المشروع على تعديل الفقرة (ج) من المادة 20 من لائحة حوكمة الشركات من خلال بيان الحالات المتعلقة بالأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة والتي تعد من منافيات الاستقلالية لعضو مجلس الإدارة المستقل، بالإضافة إلى تعديل نطاق تعريف مصطلح "الأقارب أو صلة القرابة" وذلك لغرض تنفيذ المادة العشرين من لائحة حوكمة الشركات والمتعلقة بعوارض الاستقلال، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في هذا الشأن.

وقالت الهيئة، إن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة؛ لغرض اعتماد ‏الصيغة النهائية للمشروع.‏

وجاء نص مشروع تعديل لائحة حوكمة الشركات كالتالي:

لائحة حوكمة الشركات بالسعودية
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