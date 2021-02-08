قال اتحاد صناعة السيارات في الصين اليوم الاثنين، إن مبيعات سيارات الركاب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغت 2.18 مليون وحدة في يناير كانون الثاني بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي.

وأضاف أن شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية باعت الشهر الماضي 15 ألفا و484 مركبة مصنعة في الصين، بحسب ما نقلته "رويترز".

من جانب آخر ومنذ الإرهاصات الأولى للجائحة، توقعت الشركات أن تهبط مبيعات السيارات على مستوى العالم بنحو 3.5 مليون مركبة لتسجل 81.5 مليون مركبة ينتظر بيعها خلال العام الماضي، وأن أكثر من نصف الانخفاض تتكبده الصين، التي تعاني بسبب انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وكالة "أوتوموتيف" الأميركية لأبحاث أسواق السيارات، أن فيروس كورونا أدى إلى هبوط المبيعات في السوق الصينية بنسبة 18.7% خلال شهر يناير من العام الماضي، وأكثر من 80% في فبراير من نفس العام، مع ضعف الطلب وإغلاق منافذ ومعارض البيع وبقاء المستهلكين في منازلهم للحد من انتشار الفيروس القاتل.

وشهدت مبيعات السيارات على مستوى العالم هبوطا حاداً خلال العامين الماضيين، بسبب الحرب التجارية التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية ضد الصين التي تعد أكبر سوق للسيارات في العالم، لتنخفض المبيعات العالمية إلى 85 مليون مركبة خلال العام 2019، مقابل بيع نحو 89 مليون مركبة خلال العام 2018 وبيع 93.6 مليون سيارة خلال العام 2017.