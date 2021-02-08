أظهرت بيانات مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار أن الرصيد التراكمي للاستثمارات الأميركية المباشرة إلى دبي خلال السنوات الخمس الماضية وصلت لأكثر من 52 مليار درهم (14.2 مليار دولار)، وشكلت نحو 34% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إن الولايات المتحدة الأميركية تُعد واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال السنوات العشر الماضية، مشيراً إلى مساهمتها بنسبة 34% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأوضح القرقاوي أن حجم تدفقات الاستثمارات الأميركية إلى دبي بلغ في آخر خمس سنوات أكثر من 52 مليار درهم، أكثر من نصفها في القطاعات المتوسطة وعالية التقنية، مشيراً إلى أن دبي تُشكل المركز الإقليمي لأكبر عدد من مقرات الشركات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، وفقا لجريدة الاتحاد الإماراتية.

وواصلت المؤسسة برامجها لاستعراض مزايا دبي أمام المستثمرين في العديد من المدن الأميركية، حيث بدأت مؤخراً سلسلة ندوات عبر الإنترنت لعام 2021,2021 بندوة افتراضية في الولايات المتحدة، غطت خلالها ثلاث ولايات هي نيويورك ونيوجيرسي وكونيتيكت، تم خلالها مناقشة فرص الاستثمار في قطاع التكنولوجيا، وذلك بالتعاون مع شركة بيكر بوتس ومجلس الأعمال الأميركي الإماراتي.