أظهرت وثيقة أن مصر بدأت تسويق سندات دولارية على 3 شرائح اليوم الاثنين، كل منها بالحجم القياسي.

بلغ السعر الاسترشادي الأولي لسندات لأجل خمس سنوات 4.25 إلى 4.375%، ولسندات لأجل 10 سنوات حوالي 6.25% ولأجل 40 عاما نحو 7.875%، بحسب الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المرتبة للعملية، والمتوقع إغلاقها في وقت لاحق اليوم.

ويتولى ترتيب الصفقة سيتي وبنك أبوظبي الأول وغولدمان ساكس إنترناشيونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد.

وفي سياق منفصل، كشف وزير المالية في الحكومة المصرية محمد معيط، أن الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة، تضم عددا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي.

ونهاية شهر ديسمبر الماضي، وافق وزير المالية المصري على مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المقامة بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس 2021، وذلك تيسيراً على المواطنين، ومنعاً للتزاحم، بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير المالية المصري، في كلمته أمام اجتماع لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

واستعرض خطوات الوزارة بشأن الميكنة والهيكلة والحوكمة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة "الكاحول" الذي يستورد سلعا دون أن يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.

وشدد على أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق أحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيراً إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني.