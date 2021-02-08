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3 ضرائب على أجندة "النواب المصري".. تتصدرها "العقارية"

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مجلس النواب المصري
اقتصاد مصر

3 ضرائب على أجندة "النواب المصري".. تتصدرها "العقارية"

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خالد حسني - القاهرة

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كشف وزير المالية في الحكومة المصرية، محمد معيط، أن الأجندة التشريعية للوزارة خلال الفترة المقبلة، تضم عددا من التشريعات لتعديل بعض القوانين مثل ضريبة الدمغة، والضرائب العقارية والضريبة الخاصة بالملاهي.

ونهاية شهر ديسمبر الماضي، وافق وزير المالية المصري على مد فترة تقديم مد فترة تقديم إقرارات الضريبة العقارية للعقارات المقامة بجميع مأموريات الضرائب العقارية بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس 2021، وذلك تيسيرًا على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وزير المالية المصري، في كلمته أمام اجتماع لجنة "الخطة والموازنة" بمجلس النواب، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد، وأيضا اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، بالإضافة إلى قانون الموازنة العامة للدولة.

واستعرض خطوات الوزارة بشأن الميكنة والهيكلة والحوكمة، لافتا إلى أن الوزارة تسعى لتكون تجارة مصر على منصة إلكترونية واحدة، ما يؤدي إلى تسهيل الإجراءات والقضاء على ظاهرة "الكاحول" الذي يستورد سلعا دون أن يكون معلوم ولا نجده عند البحث عنه.

وشدد على أن الوزارة تستهدف في المرحلة الجديدة الحفاظ على الاستقرار المالي وتحسين الإيرادات عن طريق أحكام المنظومة الضريبية والجمركية، مشيرا إلى وجود نتائج جيدة نتيجة التحصيل الإلكتروني.

من جانبه، أشاد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، النائب ياسر عمر، بميكنة الخدمات في وزارة المالية، مشيرا إلى أن ذلك وفر مئات الملايين التي كانت تضيع على الدولة، مشددا على ضرورة صرف حافز معلمي ثانية وثالثة ابتدائي، الذي سبق وأقره المجلس في الموازنة العامة للدولة.

فيما طالب وكيل اللجنة، النائب مصطفى سالم، بتعديل قانون المعاشات، حتى يكون هناك معاش مناسب، للموظف بعد إحالته للمعاش، منتقدا تدني قيمة المعاش مقارنة بآخر راتب يحصل عليه الموظف.

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