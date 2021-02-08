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تراجع الصادرات من موانئ بريطانيا للاتحاد الأوروبي 68% بعد بريكست 

بريكست مناسبة
بريكست
بريكست

تراجع الصادرات من موانئ بريطانيا للاتحاد الأوروبي 68% بعد بريكست 

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دبي - العربية.نت

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تراجعت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي في يناير بنسبة 68% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب اتفاق بريكست وتفشي وباء كورونا بحسب رابطة النقل البري.

وأرجعت الرابطة هذا التراجع إلى الزيادة الكبيرة في المعاملات التجارية والتي يتوجب على المصدرين إنجازها بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مطالبا بزيادة أعداد الموظفين الجمركيين المكلفين بمساعدة الشركات.

وكانت الحكومة البريطانية قد نبهت الشركات من احتمال حدوث اضطرابات تجارية على المدى القصير بعد الخروج من الاتحاد أوائل يناير الماضي.

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