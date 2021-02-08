يدرس بنك القاهرة في مصر، التقدم بعرض للاستحواذ على حصة حاكمة بشركة إتش سي للأوراق المالية، عبر توقيع مذكرة تفاهم مبدئية بين الجانبين.

وبدأ البنك إجراء عمليات الفحص النافي للجهالة، ويتوقع الانتهاء منها خلال أسابيع.

ويتنافس بنك القاهرة مع عروض أخرى للاستحواذ على شركة إتش سي، بينما بدأ منفرداً عمليات الفحص النافي للجهالة، في إشارة لقرب تنفيذه للصفقة، بحسب مصادر نقلاً عن صحيفة "البورصة"، اليوم الاثنين.

وذكرت المصادر أن رجل الأعمال حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة إتش سي، أنهى في وقت سابق استحواذه على حصة شركة الأهلي كابيتال، السعودية، البالغة 30% بالشركة بهدف إتمام عملية البيع الأصلية للشركة.

كان صندوق استثمار مباشر مملوك بنسبة 100% لشركة الأهلي كابيتال، استحوذ على حصة مورغان ستانلي في شركة HC بقيمة تقترب من 240 مليون جنيه وتقييم للشركة عند 800 مليون جنيه، والتي كانت تمثل مضاعف قيمة دفترية نحو 4 أضعاف.

وبحسب الصحيفة، فإن المؤسس ورئيس مجلس إدارة الشركة حسين شكري، قرر اتخاذ قرار البيع منذ عدة سنوات لأسباب شخصية، إلا أن بعض التحديات كانت تواجه تنفيذ الصفقة، وكان من أبرزها مبنى الشركة في القرية الذكية، والمملوك لها بالكامل، ما كان يرفع من القيمة بخلاف النشاط الأساسي، في ظل ارتفاع أسعار المباني داخل القرية الذكية.

ولذلك لا تتضمن صفقة بيع الشركة مبنى القرية الذكية الذي تم فصله كأصل مستقل تابع لشكري وهو ما يجعل عملية البيع أسهل من ذي قبل.

تمتلك شركة إتش سي، ثلاثة أنشطة رئيسية هي بنوك الاستثمار، والسمسرة في الأوراق المالية، فضلاً عن نشاط إدارة الأصول، وتعد ثاني أكبر مدير للأصول في السوق المصري من حيث عدد صناديق الاستثمار المدارة والبالغ نحو 11 صندوق، فضلاً عن إدارة المحافظ، حيث يبلغ إجمالي أصولها المدارة نحو 7 مليارات جنيه، كما تحتل مركز متقدم في نشاط السمسرة.