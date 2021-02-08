.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إسرائيل تعلن تعرض صناعاتها الجوية لهجوم سيبراني واسع

Encryption your data. Digital Lock. Hacker attack and data breach. Big data with encrypted computer code. Safe your data. Cyber internet security and privacy concept. Database storage 3d illustration stock photo
أنظمة حماية إلكترونية (الصورة تعبيرية)
تكنولوجيا

إسرائيل تعلن تعرض صناعاتها الجوية لهجوم سيبراني واسع

هيئة السايبر في إسرائيل تعلن عن تعرض عدد من الشركات لهجوم واسع

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت هيئة السايبر في إسرائيل أن عدداً من الشركات الإسرائيلية، من بينها شركة الصناعات الجوية، تعرضت لهجوم سيبراني موسع.

وذكرت الهيئة، اليوم الاثنين، أن عددا من الشركات تعرضت لهجوم سيبراني واسع. ولم توضح الهيئة الإسرائيلية حجم أو طبيعة الأضرار المترتبة عن الهجوم.

واستهدف هجوم إلكتروني ببرنامج الفدية شركة Ness Digital Engineering التي تعمل في إسرائيل والولايات المتحدة والهند، وفقًا لمستشارة الأمن السيبراني إينات ميرون.

ولا تزال تفاصيل الهجوم السيبراني غير واضحة، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم ربما بدأ في إسرائيل ثم امتد إلى فروع "نيس" الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وعملت شركة "نيس" لأكثر من عقدين من الزمن لتطوير ودمج منتجات البرمجيات والمنصات الرقمية للشركات والهيئات الحكومية.

إسرائيل تعلن تعرض صناعاتها الجوية لهجوم سيبراني واسع اقتصاد تكنولوجيا إسرائيل تعلن تعرض صناعاتها الجوية لهجوم سيبراني واسع

وقيل إن الهجوم بدأ بكثافة عالية الليلة الماضية، و"هناك فوضى حاليًا ونحاول السيطرة على الهجوم، مع فرق التدخل الداخلي للشركة" بحسب ما قاله مصدر من داخل الشركة.

وفي وقت لاحق شددت Ness Technologies التي تعمل في إسرائيل، على أنها لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني.

وعملت الشركة في الماضي مع الجيش الإسرائيلي وصناعات الفضاء الإسرائيلية وبريد إسرائيل وسلطة المطارات الإسرائيلية والجامعة العبرية، من بين شركات وهيئات حكومية أخرى بحسب موقع صحيفة "JP" الإسرائيلية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن حبس مشرفتين اعتديتا على فتاة من ذوي الاحتياجات بالأردن
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين

قبل أن تذهب

التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا
التاكسي الطائر يحلق في أجواء بريطانيا قريبًا

اكتشف المزيد