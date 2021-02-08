أعلنت هيئة السايبر في إسرائيل أن عدداً من الشركات الإسرائيلية، من بينها شركة الصناعات الجوية، تعرضت لهجوم سيبراني موسع.

وذكرت الهيئة، اليوم الاثنين، أن عددا من الشركات تعرضت لهجوم سيبراني واسع. ولم توضح الهيئة الإسرائيلية حجم أو طبيعة الأضرار المترتبة عن الهجوم.

واستهدف هجوم إلكتروني ببرنامج الفدية شركة Ness Digital Engineering التي تعمل في إسرائيل والولايات المتحدة والهند، وفقًا لمستشارة الأمن السيبراني إينات ميرون.

ولا تزال تفاصيل الهجوم السيبراني غير واضحة، لكن التقارير الأولية تشير إلى أن الهجوم ربما بدأ في إسرائيل ثم امتد إلى فروع "نيس" الأخرى في جميع أنحاء العالم.

وعملت شركة "نيس" لأكثر من عقدين من الزمن لتطوير ودمج منتجات البرمجيات والمنصات الرقمية للشركات والهيئات الحكومية.

وقيل إن الهجوم بدأ بكثافة عالية الليلة الماضية، و"هناك فوضى حاليًا ونحاول السيطرة على الهجوم، مع فرق التدخل الداخلي للشركة" بحسب ما قاله مصدر من داخل الشركة.

وفي وقت لاحق شددت Ness Technologies التي تعمل في إسرائيل، على أنها لم تتأثر بالهجوم الإلكتروني.

وعملت الشركة في الماضي مع الجيش الإسرائيلي وصناعات الفضاء الإسرائيلية وبريد إسرائيل وسلطة المطارات الإسرائيلية والجامعة العبرية، من بين شركات وهيئات حكومية أخرى بحسب موقع صحيفة "JP" الإسرائيلية.