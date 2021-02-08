أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن اللقاحات ستوفر الملاذ الآمن من كورونا، مشيرا إلى أن اللقاحات المستخدمة فعالة في الحماية من الموت والحالات الخطيرة.

وقال:"نعتمد على رقابة الحدود لخفض عدد الإصابات الوافدة".

وفي سياق تعليقه على لقاح أسترازينيكا، أفاد:"واثقون في كل اللقاحات التي نستخدمها".

من جهتها، أشارت الصحة الألمانية إلى أن منع اللقاحات للأعراض الخطيرة هو السبب الرئيسي الذي يحدد فعاليتها.

وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون الصحة إدوارد أرجار، قد قال الاثنين، إنه لا توجد أدلة على أن لقاح أسترازينيكا لا يمنع الوفاة بفيروس كورونا المستجد أو الأعراض الشديدة المترتبة على الإصابة به، وإن جنوب إفريقيا أوقفت استخدامه مؤقتا فقط.

وقررت جنوب إفريقيا تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا في برنامج التطعيم بعدما أظهرت بيانات أنه لا يوفر سوى حماية محدودة من الإصابة بدرجة خفيفة إلى متوسطة بالمرض الناجم عن سلالة فيروس كورونا المتحورة المنتشرة في البلاد.

إلى ذلك، أوضح أرجار "لا يوجد دليل على أن هذا اللقاح ليس فعالا في منع الدخول إلى المستشفى والإصابة بأعراض شديدة والوفاة، وهو ما نسعى إليه اليوم بالأساس من هذه اللقاحات".

وأضاف "السلالات المتفشية في هذا البلد ليست سلالة جنوب إفريقيا، فهناك عدد صغير من الحالات المصابة بها، السلالتان المهيمنتان هنا هما تلك المعروفة لدينا ثم سلالة كنت، وهذا اللقاح فعال بدرجة عالية في الوقاية منهما".

وأشار الوزير البريطاني إلى أن 147 شخصا أصيبوا بالمتحور الجنوب إفريقي المثير للقلق، وقد نحتاج لزيادة جرعات اللقاح للتعامل مع التحورات.