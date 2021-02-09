.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

قلق أميركي بشأن التزام الصين بقواعد التجارة

الصين أميركا
الصين وأميركا في مواجهة مستمرة
أميركا و الصين

قلق أميركي بشأن التزام الصين بقواعد التجارة

مرشحة بايدن لرئاسة مكتب الإدارة والميزانية: نقلق من أي تطبيق يتبادل معلومات تقنية خاصة

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قالت نيرا تاندن مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية لأعضاء بمجلس الشيوخ أثناء جلسة الموافقة على تعيينها اليوم الثلاثاء، إن الصين لم تحافظ على التزاماتها في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأثارت تاندن تساؤلات بشأن اتفاقية التجارة الأميركية الصينية الموقعة في يناير كانون الثاني 2020، وأبلغت أعضاء مجلس الشيوخ أن العلاقات التجارية لم تكن فاعلة في تغيير نهج الصين الذي وصفته بأنه "قائم على المتاجرة"، وإخفاقها في الامتثال لقواعد التجارة العالمية.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتبر تطبيق تيك توك الصيني لتبادل مقاطع الفيديو تهديدا أمنيا، قالت تاندن "أعتقد أننا ينبغي أن نقلق من أي كيان يأخذ معلومات ويتبادل معلوماته التكنولوجية الخاصة. إلى حد ما يفعل تيك توك ذلك وبالتالي فإنني لدي ذلك القلق".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال
أكسفورد تجري اختبارات على تأثير لقاحاتها على الأطفال

اكتشف المزيد