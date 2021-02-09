قالت نيرا تاندن مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية لأعضاء بمجلس الشيوخ أثناء جلسة الموافقة على تعيينها اليوم الثلاثاء، إن الصين لم تحافظ على التزاماتها في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة في السنوات القليلة الماضية.

وأثارت تاندن تساؤلات بشأن اتفاقية التجارة الأميركية الصينية الموقعة في يناير كانون الثاني 2020، وأبلغت أعضاء مجلس الشيوخ أن العلاقات التجارية لم تكن فاعلة في تغيير نهج الصين الذي وصفته بأنه "قائم على المتاجرة"، وإخفاقها في الامتثال لقواعد التجارة العالمية.

ولدى سؤالها عما إذا كانت تعتبر تطبيق تيك توك الصيني لتبادل مقاطع الفيديو تهديدا أمنيا، قالت تاندن "أعتقد أننا ينبغي أن نقلق من أي كيان يأخذ معلومات ويتبادل معلوماته التكنولوجية الخاصة. إلى حد ما يفعل تيك توك ذلك وبالتالي فإنني لدي ذلك القلق".