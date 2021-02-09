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ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالأردن 6% في 2020

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ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بالأردن 6% في 2020

التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص 91.2%

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عمان - رويترز

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أظهرت بيانات البنك المركزي الأردني اليوم الثلاثاء أن إجمالي القروض الممنوحة من البنوك للقطاع الخاص نما نحو 6%، خلال العام الماضي ليصل إلى 26.13 مليار دينار (36.8 مليار دولار) مقارنة مع العام السابق.

وشكلت التسهيلات الائتمانية للقطاع الخاص 91.2%، من إجمالي التسهيلات المقدمة من 25 بنكا تجاريا في المملكة والبالغة 28.63 مليار دينار.

ومؤخرا قرر البنك المركزي الأردني، السماح للبنوك المحلية بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها عن عام 2020، بنسبة لا تزيد عن 12% من رأس المال المدفوع.

وقال البنك في بيان، إن القرار جاء "في ضوء المستويات المريحة من الملاءة والسيولة لدى البنوك الأردنية".

وكان المركزي الأردني قد حظر على البنوك في العام الماضي توزيع أرباح نقدية عن نتائجها لعام 2019 لتعزيز ملاءتها في ضوء المخاطر التي تفرضها جائحة فيروس كورونا.

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