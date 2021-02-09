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البحرين تحقق عجزا في موازنة 2020 بـ 4.3 مليار دولار

اقتصاد البحرين مناسبة
البحرين
اقتصاد البحرين

البحرين تحقق عجزا في موازنة 2020 بـ 4.3 مليار دولار

وفقا للتقديرات الأولية

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القاهرة - رويترز

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قالت وزارة المالية البحرينية في بيان، إن البيانات المالية الأولية تشير إلى أن إجمالي العجز في ميزانية البحرين لعام 2020 وصل إلى 1.624 مليار دينار (4.31 مليار دولار)، بزيادة قدرها 817 مليون دينار (2.17 مليار دولار) عن الميزانية المعتمدة.

وأضافت الوزارة في بيان، أمس الإثنين، أن البيانات الأولية تشير أيضا إلى أن الإيرادات بلغت 2.139 مليار دينار (5.67 مليار دولار)، بانخفاض قدره 27% عن الميزانية المعتمدة بسبب تراجع أسعار النفط.

وتظهر البيانات الأولية أن المصروفات العامة في 2020 بلغت 3.763مليار دينار بحريني (9.98 مليار دولار)، بزيادة 0.3% عن الميزانية المعتمدة.

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وفي وقت سابق، قالت وكالة فيتش أن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى المزيد من الحزم المالية من جيرانها الخليجيين على الرغم من إجراءات الإصلاح.

وأضافت أن البحرين ستحتاج على الأرجح إلى الدعم اعتبارا من 2023 فصاعدا.

وفي 2018، أعلنت السعودية والإمارات والكويت تقديم حزمة مالية للبحرين حجمها 10.25 مليار دولار على مدار 5 سنوات بصفر فائدة لمساعدتها على تجنب أزمة ائتمان.

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