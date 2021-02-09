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نشاط القطاع الخاص غير النفطي بدبي يتراجع

دبي
دبي
اقتصاد دبي

نشاط القطاع الخاص غير النفطي بدبي يتراجع

قطاع التجزئية والجملة يسجلان نموا قويا 

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دبي - العربية.نت

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تراجع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في دبي خلال يناير لكنه بقي فوق مستوى الـ 50 نقطة الذي يشير إلى النمو.

وسجل المؤشر 50.6 نقطة متراجعا من 51 نقطة سجلها في ديسمبر.

وأظهرت جميع القطاعات المكونة للمؤشر نموا طفيفا عدا قطاعي السياحة والسفر اللذين سجلا تراجعا، مع فرض العديد من الدول إجراءات تحد من السفر لمواطنيها، بينما سجل قطاعا تجارة التجزئة والجملة نموا قويا.

وارتفع مؤشر التوظيف في يناير للمرة الأولى منذ عام، وبأسرع وتيرة في أربعة عشر شهرا، مدفوعا بارتفاع معنويات الشركات لأعلى مستوى منذ سبتمبر وإقبالها على التوظيف لتفاؤلها بالمستقبل.

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