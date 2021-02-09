قال سوناي موكرجي، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة قناة السويس للحاويات التابعة لمجموعة ميرسك الدنماركية، إن الشركة ستستثمر 60 مليون دولار هذا العام لتطوير البنية التحتية للمحطة في شرق بورسعيد.

وأبلغ موكرجي مؤتمرا صحافيا في القاهرة، اليوم الثلاثاء، أن شركته التي تمتلك 18 ونشا منهم ستة أوناش عملاقة "ستقوم بتعلية ستة أوناش أخرى خلال 2021 ليصبح عدد الأوناش العملاقة 12 ونشا لديهم القدرة على التعامل مع السفن العملاقة التي تحمل نحو 24 ألف حاوية".

تملك ميرسك 55% من قناة السويس للحاويات من خلال شركتها التابعة ايه.بي.ام ترمينلز، وتملك كوسكو باسيفيك 20% وهيئة قناة السويس عشرة بالمئة، والبنك الأهلي المصري خمسة بالمئة والنسبة المتبقية لشركات خاصة.

وقال موكرجي ردا على سؤال لرويترز عن عدد الحاويات التي يتم تداولها والمتوقع لعام 2021 إن "حجم تداول الحاويات زاد 20% في 2020 ليبلغ 3.78 مليون حاوية، ونستهدف زيادة عدد الحاويات المستقبلة هذا العام بنسبة 5-7%، وستكون تعلية الأوناش وزيادة أسطول أوناش الساحة إلى 60 ونشا من 50 ونشا سيساعدنا في ذلك هذا العام".

وأضاف أن الشركة عملت خلال عام 2020 بنحو 85% من طاقتها الاستيعابية.