أظهرت تقديرات للهيئة العامة للإحصاء السعودية، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية، المعدل موسمياً نمواً إيجابياً قدره 2.8% في الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.

ويعد هذا التحسن الثاني في الناتج المحلي الإجمالي السعودي على أساس ربع سنوي، بعد أن شهد الربع الثالث ارتفاعا نسبته 1.8%، عقب تراجعه خلال الربعين الأول والثاني من العام الماضي.

وذكرت الهيئة في تقرير لها، اليوم الأربعاء، أنه بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انخفاضاً قدره 3.8% في الربع الرابع من عام 2020، مقابل 4.6% بالربع الثالث، و7% بالربع الثاني من العام الماضي.

وتابعت الهيئة: "وفقاً للتقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي فقد انخفض الاقتصاد السعودي بنسبة 4.1% في عام 2020 مقارنة بالعام السابق.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستنشر تفاصيل حول الناتج المحلي الإجمالي، بما فيها القطاع النفطي وغير النفطي في 16 مارس 2021.

كانت تقديرات أولية صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أظهرت، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي السعودي المعدل موسمياً، بالأسعار الثابتة، نمواً إيجابياً قدره 1.8% في الربع الثالث من العام 2020، مقارنة بالربع الثاني من العام ذاته.

وأرجعت الهيئة، في تقرير سابق، الزيادة إلى ارتفاع النمو في القطاع غير النفطي بمقدار 5.7% بينما انخفض القطاع النفطي بمقدار 3.6%، وحقق القطاع الخاص نمواً إيجابياً بمقدار 7.6%، وكذلك حقق القطاع الحكومي نمواً إيجابياً بمقدار 1.5%.