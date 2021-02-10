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دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يرتفع لـ24 مليار دولار

A Saudi money exchanger wears gloves as he counts Saudi riyal currency at a currency exchange shop in Riyadh, Saudi Arabia, March 10, 2020. (Reuters)
صراف سعودي يرتدي قفازات وهو يعد عملة الريال السعودي
اقتصاد السعودية

دعم برنامج حساب المواطن بالسعودية يرتفع لـ24 مليار دولار

دعم فبراير يشمل 10.7 مليون مستفيد وتابع

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دبي - العربية.نت

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أودع برنامج "حساب المواطن" بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، نحو 1.9 مليار ريال (507 ملايين دولار)، مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والثلاثين 10.7 مليون مستفيد وتابع.

وذكر البرنامج في بيان له، أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغ نحو 13 مليون ريال (3.5 مليون دولار)، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 90 مليار ريال (24 مليار دولار) منها 667 مليون ريال (177.9 مليون دولار) تعويضات عن دفعات سابقة.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1048 ريال، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 183 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

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وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42%، وشكل الذكـور المستقلين 58%، موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وبرنامج "حساب المواطن" أطلقته الحكومة السعودية نهاية عام 2017، لدعم الأسر عبر تخفيف الآثار الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي.

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