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الصين: مؤشر أسعار المنتجين يرتفع للمرة الأولى في عام

المركزي الصيني
المركزي الصيني
اقتصاد الصين

الصين: مؤشر أسعار المنتجين يرتفع للمرة الأولى في عام

خلال يناير 

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دبي - العربية.نت

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ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين للمرة الأولى في عام كامل خلال يناير، وذلك وسط تعاف ملحوظ لنشاط قطاع الصناعة خلال الأشهر الماضية، وارتفاع في جميع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة.

لكن مؤشر تضخم المستهلكين سجل تراجعا مفاجئا بنسبة 0.3% بعد إعادة الصين فرض بعض الإجراءات الاحترازية مع عودة انتشار إصابات كورونا، وتراجع في طلب المستهلكين، لتأتي الأرقام أقل من التوقعات التي كانت عند استقرار معدل التضخم.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين جاء على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب، لكن تراجع أسعار اللحوم عوض هذا الارتفاع.

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