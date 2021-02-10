كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ أن بلاده تعتزم استيراد بضائع تزيد قيمتها على 170 مليار دولار من دول وسط وشرق أوروبا على مدار الأعوام الخمسة المقبلة ومضاعفة مشترياتها من المنتجات الزراعية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية عن الرئيس الصيني قوله، إن التجارة بين الصين ودول وسط وشرق أوروبا نمت بنحو 85% خلال التسعة أعوام الماضية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين للمرة الأولى في عام كامل خلال يناير، وذلك وسط تعاف ملحوظ لنشاط قطاع الصناعة خلال الأشهر الماضية، وارتفاع في جميع أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة.

لكن مؤشر تضخم المستهلكين سجل تراجعا مفاجئا بنسبة 0.3% بعد إعادة الصين فرض بعض الإجراءات الاحترازية مع عودة انتشار إصابات كورونا، وتراجع في طلب المستهلكين، لتأتي الأرقام أقل من التوقعات التي كانت عند استقرار معدل التضخم.

وتراجع مؤشر أسعار المستهلكين جاء على الرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الحبوب، لكن تراجع أسعار اللحوم عوض هذا الارتفاع.